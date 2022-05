Thor, Russell Crowe cambia immagine del profilo sui social e diventa ufficialmente Zeus

Russell Crowe sarà Zeus in Thor Love & Thunder, prossimo film del Marvel Cinematic Universe diretto da Taika Waititi, e in queste ore l'attore ha festeggiato il suo ingresso nella saga scegliendo una foto profilo molto particolare per i suoi canali social.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Russell Crowe ha scelto un'immagine del suo Zeus per 'rifarsi' il profilo, e la scelta è stata accolta dall'entusiasmo dei fan e dei follower. Durante un'intervista a JOY Breakfast con The Murphys, Crowe aveva confermato il suo casting per Zeus quando ha detto: "Salirò sulla mia bicicletta. Andrò fino ai Disney Fox Studios e verso le 9:15 sarò Zeus! Lo interpreto nel nuovo film di Thor. Oggi è il mio ultimo giorno sul set e voglio divertirmi."

Come sempre più spesso sta accadendo nel MCU dopo il successo di Avengers: Endgame, anche Thor: Love & Thunder sarà uno stand-alone tutt'altro che canonico e infarcito di supereroi: oltre al ritorno di Chris Hemsworth nei panni Thor, infatti, il film includerà anche Natalie Portman, che fa il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Jane Foster per diventare la Potente Thor, Tessa Thompson nei panni del Re Valchiria di New Asgard, il regista Taika Waititi in quelli di Korg e tutto il cast di Guardiani della Galassia, i cui membri saranno al fianco di Thor in questo episodio prima di tornare ad essere i protagonisti dell'attesissimo Guardiani della Galassia 3. Il villain del film sarà Christian Bale nei panni di Gorr, il temibile macellatore di dei.

Il film uscirà il 6 luglio in Italia. Per altri approfondimenti ecco il trailer di Thor Love & Thunder.