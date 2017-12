Thor: Ragnarok vola a quota 300 milioni di dollari in USA, nuovo concept art

è inarrestabile e diventa, ufficialmente, il film più di successo sul Dio del Tuono originato nei fumetti della. Il film diretto daha superato, nella giornata di oggi, un altro piccolo grande traguardo.

Il cinecomic prodotto dai Marvel Studios ha superato la soglia dei 300 milioni di dollari in madrepatria. Per l'esattezza, al momento, sono 301 milioni; è il quarto cinecomic nel 2017 a superare tale soglia in USA: gli altri sono stati Wonder Woman (412 milioni), Guardiani della Galassia vol.2 (389 milioni) e Spider-Man: Homecoming (334 milioni).

Per fare un paragone il primo Thor del 2011 diretto da Kenneth Branagh - e ricordiamo che, all'epoca, il personaggio era sconosciuto ai più - incassò solo 181 milioni in madrepatria, mentre il suo sequel, Thor: The Dark World, ne totalizzò 206 nel 2013. Insomma, un bel boost e un grosso successo, visto che la pellicola di Taika Waititi è attualmente a quota 833 milioni nel mondo.

Nel frattempo, Andy Park ha diffuso in rete un nuovo concept art preliminare dalla pellicola che ci mostra i personaggi di Thor, Heimdall, Hulk, Valchiria e Korg. Questo deve essere un concept preliminare visto che, in tale sequenza, mancherebbe almeno un altro personaggio e un grosso spoiler inerente al personaggio del Dio del Tuono in persona.