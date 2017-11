Thor: Ragnarok vola al botteghino: più di 700 milioni nel mondo

Mentre la Justice League sta deludendo,sembra, invece, stia rendendo felici i Marvel Studios e la Walt Disney Pictures.

La pellicola, dopo varie settimane di programmazione, è riuscita a tener duro e a restare salda in terza posizione dei più visti in madrepatria, portando il suo incasso in USA a quota 247.4 milioni di dollari. Nel resto del mondo si assesta per ora sui 490.7 milioni, per un totale globale di ben 738.1 milioni.

Il cinefumetto di Taika Waititi ha superato le ben più rosee aspettative ed è diventato il film sul Dio del Tuono della Marvel ad aver incassato di più ad oggi.

Noi rivedremo il personaggio di Thor nel prossimo Avengers: Infinity War, in arrivo a maggio.