Thor: Ragnarok vince il secondo week-end USA, 650 milioni nel mondo

Come anticipato, Thor: Ragnarok è riuscito a rimanere in testa dei film più visti in USA per il suo secondo week-end di programmazione. La pellicola ha incassato oltre 56.6 milioni di dollari in madrepatria.

Al momento si assesta sui 211.6 milioni, diventando il nono film dell'anno ad aver incassato di più in USA; a livello internazionale ha totalizzato 438.5 milioni, battendo i totali internazionali di pellicole come Logan - The Wolverine (390.5 milioni) e Wonder Woman (409.2 milioni).

Nel mondo ha totalizzato più di 650.1 milioni di dollari, diventando la pellicola dedicata a Thor che ha incassato di più ad oggi.

Per il resto sono 30 i milioni per Daddy's Home 2, che ha iniziato la sua corsa al secondo posto, mentre Assassinio sull'Orient Express ha debuttato in terza posizione con 28.2 milioni di dollari.