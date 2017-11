Thor: Ragnarok, è uscito online un video 'ad memoriam' di un caro amico di Thor!

ha pubblicato sul suo account Twitter un video commemorativo per il suo amato Mjolnir. Se volete dare un'occhiata siate avvisati, ci sono delle anticipazioni su Thor: Ragnarok

Attenzione possibile Spoiler

Lo sappiamo già da trailer, Hela, la Dea della Morte interpretata da Cate Blanchett, distrugge il Mjolnir, l'amatissimo martello di Thor (Chris Hemsworth), con una sola mano. E da lì ha inizio l'avventura narrata in Ragnarok. Per ricordare l'amato compagno di mille avventure, Hemsworth ha postato un video commemorativo che potete vedere nel video postato nella news. Date un'occhiata!

Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"