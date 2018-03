Thor: Ragnarok, uno sguardo approfondito agli effetti speciali del cinecomic Marvel

Uscito nelle sale cinematografiche italiane a fine ottobre, il terzo capitolo sul dio del tuono è disponibile a partire da oggi in edizione home video nelle versioni Blu-Ray, DVD e su tutte le piattaforme digitali. Nel video che troverete dopo il salto della notizia vi mostriamo una clip che riassume gli effetti visivi di

I visual effects della pellicola diretta dal regista Taika Waititi sono stati curati dalla Industrial Light & Magic, una delle compagnie più importanti del mondo nel settore degli effetti speciali. Una man forte nello sviluppo dei VFX è stata data inoltre anche dalla partner britannica Framestore, la quale ha da poco caricato sul proprio canale YouTube un video che ben sintetizza alcune scene importanti di Thor: Ragnarok che hanno richiesto l’utilizzo della tecnologia digitale.

Se siete curiosi di vedere come è stata realizzata la terra degli asgardiani, il Bifrǫst, la battaglia finale tra Thor e l’esercito della dea della morte Hela, nonché una delle versioni meglio elaborate di Hulk, non dovrete fare altro che scorrere in alto la notizia.

Con un budget di circa 180 milioni di dollari, Thor: Ragnarok ha incassato in tutto il mondo una cifra pari a 853.8 milioni, piazzandosi così all’ottavo posto nella lista dei film Marvel di maggiore incasso, preceduto da Guardiani della Galassia Vol. 2 di James Gunn.

In Thor: Ragnarok il dio del tuono (Chris Hemsworth) è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk (Mark Ruffalo).