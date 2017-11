Thor: Ragnarok, una sequenza tagliata con Hela... e Jeff Goldblum

Mentre Thor: Ragnarok continua a vincere al box-office USA, continuano ad arrivare dettagli dal film come delle sequenze tagliate che, però, avrebbero fatto piacere ai fan della

"Ho sempre voluto che il villain non fosse troppo... Disney" ammette il co-sceneggiatore Eric Pearson "Volevo dare ad Hela dei momenti in cui massacra o uccide la gente... c'era questa scena dove pensava che stavano nascondendo la spada in questa grossa fortezza. Quando arrivava, il Distruttore tentava di fermarla ma lei la tagliava letteralmente in due. Era una sorta di 'ritorno al passato' mostrando di nuovo il Distruttore. Ma sembrava una scena extra che non serviva.".

Tagliato anche il romanticismo tra Thor e Valchiria, come afferma Pearson: "Hai due personaggi belli e forti che potrebbero essere una bellissima coppia se la storia lo richiedesse. Ma questa storia non l'ha richiesto".

Infine, il co-sceneggiatore svela che il film ha rischiato di non avere Jeff Goldblum come Gran Maestro, rischiando di compromettere il lavoro fatto sullo script: "Ci sono tanti modi di scrivere quel personaggio. Potrebbe essere una sorta di mostro. Oppure fico, vendicativo. E la Marvel ci ha detto 'avremo Goldblum nel ruolo'. Ok, capito. Quindi abbiamo scritto dei dialoghi che solo lui poteva pronunciare, ma poi ci han detto che forse le trattative sarebbero sfumate e siamo andati nel panico 'oh no, ora come faremo?'.". Fortunatamente per loro, alla fine, Goldblum ha accettato il ruolo.