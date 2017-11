Thor: Ragnarok, Taika Waititi: "Vi siete mai chiesti come sia nato Korg?"

Il regista di Thor: Ragnarok , ci fa vedere come sia "venuto alla luce", cinematograficamente parlando, il personaggio da lui interpretato nel suo: il simpaticissimo

Naturalmente, dopo soli 2 secondi di apparizione sul grande schermo, Korg è diventato subito un fan favorite, per la sua mole imponente in così lampante contrasto con la sua indole bonaria, e ora Taika Waititi ci mostra come abbia portato in vita l'adorabile Kronan in motion capture.

Naturalmente, ne sapremo di più non appena il dvd di questo terzo capitolo sulle avventure del Dio del Tuono sarà realizzato e ci saranno le spiegazioni dettagliate del dietro le quinte ecc..., ecc... Per adesso accontentiamoci di vedere i tweet qui sotto, che ci danno almeno un'idea di come il regista e attore Waititi abbia lavorato al personaggio in CGI.

Thor: Ragnarok è ancora in programmazione nelle sale italiane.