Thor: Ragnarok, Taika Waititi scherza sull'opening di "Thor 4"

Thor: Ragnarok si appresta ad affrontare il suo secondo week-end americano, ma i Marvel Studios possono ritenersi soddisfatti in quanto il cinefumetto ha incassato già 500 milioni di dollari nel mondo.

ATTENZIONE! SPOILER!

E Taika Waititi già scherza sul possibile Thor 4, descrivendo in una nuova intervista l'opening che avrebbe in mente. La sua idea (ovviamente è ironica... oppure no?) prevede una reunion di Jurassic Park ovvero con Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern.

"Sarebbe straordinario se riuscissimo ad avere anche Laura Dern" afferma il filmaker "Intendo per Thor 4. Tutti loro tornano e fanno una nuova piece teatrale. E' una nuova piece teatrale sulla distruzione di Asgard. Sarebbe un gran bel modo di iniziare la pellicola"

Thor: Ragnarok è attualmente nelle sale cinematografiche.