Thor: Ragnarok, Taika Waititi: 'Immigrant song sembra fatta apposta per il film'

Uno dei momenti più significativi di Thor: Ragnarok, la battaglia finale, non sarebbe lo stesso senza la colonna sonora dei Led Zeppelin. Si può dire che le note di Immigrant Song siano importanti per il film quasi quanto lo stesso Dio del Tuono. Il regista Taika Waititi ha recentemente affermato di aver sempre avuto le idee chiare sulla scelta.

Intervenuto a un episodio di Pizza Film School, format social dei fratelli Russo, Taika Waititi ha affermato che fin dal primo momento ha pensato al brano dei Led Zeppelin per il film, sorprendendosi anzi che i Marvel Studios non l'avessero già utilizzato in passato.

"Ero davvero stupito che non l'avessero usata nei primi due film" ha raccontato il regista di Jojo Rabbit. "Quella canzone parla fondamentalmente di Thor. Anche solo conoscendo il tono, sapendo che doveva essere giocoso ed esagerato."

Nelle colonne sonore dei film del Marvel Cinematic Universe, in effetti, ci sono spesso classici del rock, specialmente nei due capitoli di Guardiani della Galassia. Da qualche anno Immigrant Song, per chi ha visto Thor: Ragnarok, è ormai legata indissolubilmente a quella scena.

Taika Waititi è ormai proiettato su Thor: Love and Thunder, anche se ha recentemente spiegato di non poter condividere ancora anticipazioni sul film. "Stiamo ancora scrivendo Love And Thunder, e penso che sia bello continuare a scrivere, e poi sai, avremo una sceneggiatura davvero molto buona" ha raccontato a Total Film, spiegando che il lockdown ha se non altro dato la possibilità di lavorare allo script con precisione e senza fretta.

