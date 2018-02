Thor: Ragnarok, Taika Waititi e Chris Hemsworth nella inedita featurette "Finding Korg"

Tra soli cinque giorni arriverà finalmente nelle sale l'attesissimodi, di cui potete leggere la nostra recensione a questo link , ma torniamo oggi a parlare di Thor: Ragnarok grazie a una nuova featurette rilasciata online.

La clip di oggi, dal titolo "Finding Korg", è stata caricata online per promuovere l'imminente uscita del Blu-ray negli store americani, edizione che conterrà tantissime scene inedite e curiosità del dietro le quinte, con interviste anche a Chirs Hemwsorth e gli altri attori protagonisti.



Sempre legata a Korg e con il rilascio imminente dell'edizione Home Video, io9 ha rilasciato pochi giorni fa anche una clip fantastica di introduzione, nella quale Taika Waititi si presenta e spiega perché abbia creato Thor: Ragnarok citando, tra le ragioni principali, “i kudos e i followers su Twitter!” Poi fa un breve excursus sul sogno di diventare regista e sul fatto che i suoi genitori gli rinfaccino il fatto di non essere J.J. Abrams.



Vi ricordiamo che Thor: Ragnarok uscirà negli scaffali italiani in Dvd e Blu-ray il prossimo 7 marzo. Gli altri membri che compongono il cast sono Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Tessa Thompson e Karl Urban. Il film è al 9° posto dei maggiori incassi del 2017 con 852 milioni di dollari.