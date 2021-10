Thor: Ragnarok, Taika Waititi: 'Anthony Hopkins mi ha convinto a modificare QUELLA scena'

Dopo aver rivelato un incredibile retroscena sulla genesi di Thor: Ragnarok in The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe Taika Waititi ha rivelato anche quanto l'apporto di Athony Hopkins sia stato fondamentale per una della scene più importanti del film.

Stiamo parlando della morte di Odino, il padre del dio del Tuono la cui dipartita originariamente sarebbe dovuta essere assai differente da quella mostrata in Thor: Ragnorok. Il signore di Asgard fa una morte relativamente pacifica in meraviglioso campo norvegese, dopo aver ritrovato i suoi due amatissimi figli. In origine invece, Odino sarebbe dovuto essere condotto in una casa di riposo da Loki, e poi, l'anziano sovrano sarebbe fuggito da questo luogo e sarebbe morto solo in un triste vicolo di New York.

A quanto pare però, Anthony Hopkins non riteneva che questa fine fosse adatto al suo personaggio e così ha convinto Taika Waititi ad apportare importanti modifiche alla scena. Il regista ha infatti rivelato: "Tony odiava il modo in cui era stata scritta la morte di Odino. Sperava che il suo personaggio potesse avere una fine più degna e molto più intensa. Io ero d'accordo con lui. Ci siamo seduti e abbiamo pensato a come avremmo potuto riscrivere questa scena".

Waititi ha aggiunto: "Ho dovuto ricordare a me stesso che dobbiamo dare al pubblico ciò che merita. Voglio più intensità, e così mi sono detto: 'Dovremmo sicuramente dare loro quella versione della scena della morte di Odino che si meritano e che stanno aspettando da molto tempo'. Abbiamo girato delle scene a New York ma era tutto troppo caotico, così abbiamo deciso di dirigerci verso un posto più tranquillo dove Odino avrebbe potuto dispensare le ultime perle di saggezza ai suoi figli".

Tra l'altro, Anhony Hopkins ha detto di dover molto al Thor di Kenneth Branagh. Chissà cosa l'attore premio Oscar pensa invece di Taika Wiatiti.