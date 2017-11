Thor: Ragnarok supera il primo Guardiani della Galassia al box office!

Thor: Ragnarok ha superato gli incassi del cinefumetto "cugino", il primo, diretto da

Alcuni hanno criticato Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi, perché, essendo la storia fumettistica molto oscura, la visione del regista - colorata, ironica e divertente - ha forse smorzato un po' il pathos che ci si poteva aspettare dal racconto dell'apocalisse asgardiana ma, alla fine, il risultato in termini di box office è stato ottimo.

La corsa di Ragnarok non è ancora terminata e i conti parlano chiaro: il terzo capitolo della saga sull'Odinson ha superato il primo film di James Gunn, Guardiani della Galassia.

Al botteghino nord americano Thor: Ragnarok ha guadagnato fino ad oggi 277.5 milioni di dollari, nel mondo invece 512.6 per un totale provvisorio di 790 milioni a livello globale. Guardiani della Galassia terminò la sua corsa al box office con un totale mondiale di 773.3 milioni di dollari suddivisi tra i 333.2 al botteghino domestico e i 440.2 oltreoceano.

Thor: Ragnarok è il diciassettesimo film dei Marvel Studios che, consecutivamente, apre al numero 1 al botteghino domestico. Il successo di quest'ultima fatica sta spingendo il Marvel Cinematic Universe verso il traguardo dei 5 miliardi di dollari: l'MCU sarebbe il primo franchise della storia a raggiungere un simile risultato.

I prossimi titoli che vedremo in sala per i Marvel Studios sono: Black Panther il 16 febbraio 2018, Avengers: Infinity War il 4 maggio 2018, Ant-Man and the Wasp il 6 luglio 2018, Captain Marvel l'8 marzo 2019, Avengers 4 il 3 maggio 2019, il sequel di Spider-Man: Homecoming il 5 luglio 2019 e Guardiani della Galassia Vol. 3 nel 2020.