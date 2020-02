In Thor: Ragnarok scovato un insospettabile riferimento all'universo di Zelda

Nonostante passino i mesi o addirittura gli anni dall'uscita di questo o quel film Marvel, i fan più accaniti non smettono di scovare succose e interessanti easter eggs. L'ultima riguarda il film Thor: Ragnarok nel quale i fan hanno appunto scovato un riferimento all'universo di Zelda.

Il riferimento in questione è presente nella stanza di Valchiria nella scena in cui lei e Thor si confrontano e sulla parete della suddetta stanza, facendo molta attenzione, si riesce a scorgere lo stemma di Zelda impresso su un vaso appoggiato al muro. Potete visualizzare l'immagine nel dettaglio nel post in calce a questa news. Si tratta di una versione un po' modificata dello stemma Triforce, presenta nella popolarissima serie videoludica. A dimostrazione di quanto il film di Taika Waititi siano pieno di queste easter egg e inside joke, questo particolare è stato scovato a più di due anni di distanza dall'uscita del film in sala.

Già in un'altra sequenza - eliminata stavolta - dallo stesso film veniva mostrato a mo' di easter egg uno dei possibili sviluppi futuri del franchise dedicato al dio del tuono: nella sequenza è rintracciabile un suggerimento sul titolo del prossimo capitolo su Thor: alle spalle dei personaggi, le mura di New York sono tappezzate da una serie di poster contenenti varie easter egg, incluso uno con su scritto Thunder Love a grandi lettere. Un altro poster invece reca la scritta "A New Series" che sembra collegarsi a Journey Into Mystery, la serie in cui Thor e altri personaggi della sua serie a fumetti hanno esordito.

Una volta terminate le riprese di Next Goal Wins, Taika Waititi potrà lavorare all'atteso Thor: Love and Thunder, di cui ha fornito un aggiornamento durante una recente intervista con Variety: "Ci trasferiremo a Sydney intorno ad aprile, forse. E dopo probabilmente inizieremo le riprese intorno ad agosto".

Thor: Love and Thunder al momento ha una data d'uscita fissata al 5 novembre 2021. Da poco si sa che Christian Bale sarebbe in trattative per un ruolo. Per quanto riguarda invece la serie su Loki, nel cast è da poco entrata Gugu Mbatha-Raw.

Waititi è fresco vincitore del Premio Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per il suo Jojo Rabbit.