Thor: Ragnarok, la scena preferita di Tom Hiddleston? 'Chiamate aiuto!'

Una delle scene più esilaranti tra quelle che abbiamo visto in Thor: Ragnarok, cinecomic diretto da Taika Waititi, è "Chiamate Aiuto!" Quella tra Thor e Loki, ricordate? Beh, sembra che sia anche la preferita di Tom Hiddleston. Ecco cosa ha rivelato l'attore.

Thor: Ragnarok è il cinecomic numero 3 dedicato alle avventure "solo" sul Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth, Una delle cose che ha fatto il regista girando questa pellicola è stato inserire una grossa componente umoristica, maggiore di quella già solitamente riservata alle pellicole Marvel Cinematic Universe.

Mentre si trovava all'ACE Comic Con, Tom Hiddleston ha detto che "Chiamate aiuto" è una delle scene improvvisate che ha preferito in assoluto. È quella nella quale Thor dice a Loki di fare il giochino che facevano da piccoli, che serve a distrarre le guardie fingendo un malore del Dio dell'Inganno, per poi colpirle:

"La scena più memorabile è "chiamate aiuto". È una cosa molto carina perché è un trucchetto che Thor e Loki facevano quando erano bambini e per tanto tempo non l'hanno più fatto ma, dal momento che funzionava, ci riprovano e, in effetti funziona. E il fatto che Loki odiasse farlo perché si sentiva umiliato, con Thor che gli risponde, con fare da fratello maggiore, "Dai, ti piacerà!" è carino e in quel momento funziona! E non è solo un momento divertente e ci dice molto di quello che è il rapporto tra loro come fratelli, è qualcosa di profondo che scava in posti quasi dimenticati e credo che siano momenti molto speciali."

Sinossi ufficiale: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"