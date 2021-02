Thor: Ragnarok, Sam Neill ricorda il suo cameo: 'Mi sentivo sperduto'

Come molti ricorderanno, Thor: Ragnarok del 2017 contiene un interessante momento meta-narrativo in cui un gruppo di attori mette in scena gli eventi del precedente The Dark World. Il cameo è affidato a tre attori del calibro di Luke Hemsworth, Matt Damon e Sam Neill. Quest'ultimo è tornato a parlare dell'esperienza in una recente intervista.

Sam Neill, che nella messa in scena interpreta Odino, ha confessato di non sentirsi esattamente a casa nel Marvel Cinematic Universe.

"Non sono un vero nerd del franchise Marvel" ha raccontato a Collider l'attore di Jurassic World: Dominion. "Ero completamente sconcertato da così tante cose. Sono andato a vedere il film con degli amici che ne sapevano più di me. Io chiedevo: Ehi, sai su quale pianeta ci troviamo in questo momendo? Quello era Hopkins, o era Loki? E loro me lo spiegavano, dicendo: Tu sei nel film! Perché dobbiamo spiegartelo noi? E io: Perché mi sento un po' perso. Sono davvero perso..."

Sam Neill ha continuato a raccontare la sua esperienza con Thor: Ragnarok, aggiungendo divertito: "Lo so, non dovrei confessarlo, dovrei sapere cosa sta succedendo. È strano... sembra Tony Hopkins, eppure non è lui!"

