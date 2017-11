Thor: Ragnarok regna al box office: è primo per la seconda settimana di fila!

Nessuno ferma il Dio del Tuono: la corsa al botteghino di Thor: Ragnarok , diretto da, non accenna a fermarsi e il cinefumettoè primo per la seconda settimana di seguito in: ha battuto titoli in uscita importanti, ma come se la caverà con

Thor: Ragnarok è riuscito a battere, nella seconda settimana di proiezione nordamericana, sia Omicidio sull'Orient Express, che Daddy's Home. La pellicola sull'Odinson si piazzerà, secondo le proiezioni (fino alla fine del week end cioè), a 61.3 milioni di dollari, mentre l'Orient Express chiuderà la settimana con 28.1 milioni d'incasso; per Daddy's Home la cifra è stimata a 27.3 milioni di dollari.

La prima settimana per Thor: Ragnarok è stata un successo senza pari: 122.7 milioni di dollari d'incasso e le proiezioni vogliono un finale di corsa per il film di Waititi, che dovrebbe attestarsi a 900 milioni di dollari a livello globale.

Probabilmente la prossima settimana il regno del film Marvel verrà scalzato dalla DC perché arriva Justice League, attesissimo cinefumetto corale dei "competitor". Per adesso però, il risultato è ben oltre le più rosee aspettative, che ne dite?

Thor: Ragnarok è in programmazione anche in Italia.