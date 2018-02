Thor: Ragnarok, portare "in vita" Korg è stata un'impresa titanica!

Il "personaggione" di, quello che si è fatto notare più di tutti, non è stato né la Hela di Cate Blanchett, o la Valchiria di Tessa Thompson. E nemmeno Jeff Goldblum, che ha interpretato il Gran Maestro.

No, uno dei personaggi di maggior rilievo nella pellicola dei Marvel Studios, la terza dedicata al Dio del Tuono, è certamente il guerriero Kronan conosciuto con il nome di Korg, interpretato, come sappiamo, dal simpaticissimo regista del cinefumetto, Taika Waititi.

Ma, essendo fatto di roccia deteriorabile, Korg è stato una grande sfida per il team degli effetti visivi. E Waititi non ha fatto loro alcuno sconto nella fase di post produzione.

Il supervisore agli effetti visivi Jake Morrison, ha parlato con ComicBook.com del suo lavoro su Thor: Ragnarok, rivelando le difficoltà avute nel creare l'animazione di Korg.

"Direi che se c'è una cosa che ho imparato, è che nel momento in cui Taika ha scoperto che poteva creare nuove battute divertenti e punzecchiature nella suite di editing, la mia vita è diventata molto più difficile", ha detto Morrison, facendosi una bella risata.

Poi ha aggiunto ch lavorare al Kronan è stato difficile a causa di diversi aspetti:

"Innanzitutto si tratta del regista, quindi hai a che fare con un attore che in realtà è il regista e quindi è al 100% un effetto visivo", ha detto Morrison. "E poi la seconda parte difficile, è che devi farli diventare divertenti e, come sanno ormai un po' tutti, realizzare scene drammatiche è difficile, certo, ma creare quelle comiche lo è molto di più. Quindi, il fatto che il personaggio sarebbe rimasto sulle spalle del reparto effetti visivi, e il dover far ridere il pubblico con questo stesso personaggio, è stato una sfida: avevamo un coso altissimo fatto di roccia da far muovere e da rendere credibile e divertente e (letteralmente) ogni roccia di cui è composto, si muoveva in modo diverso, e non doveva assolutamente apparire posticcia. Ogni cosa che riguardava Korg era un compito difficilissimo."

Come sempre accade, lavorare a un cinefumetto è ceto un sogno, ma davvero, le difficoltà di annidano dietro ogni angolo.

A voi è piaciuto il personaggio di Korg? Ditecelo nei commenti.

Thor: Ragnarok, è attualmente disponibile in Digital HD.