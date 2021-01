Thor: Ragnarok, Patty Jenkins loda Taika Waititi: 'Uno dei migliori film Marvel'

La regista di Wonder Woman Patty Jenkins ha elogiato il collega Taika Waititi per il suo lavoro con Thor: Love & Thunder. A suo avviso il precedente capitolo della saga Thor: Ragnarok, è stato uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe.

"[Ragnarok] è stato un film così bello. In realtà sono così grato che Thor abbia trovato Taika perché Taika è il più geniale di tutti i tempi. È incredibile", ha detto la regista di Wonder Woman 1984 al podcast WTF con Marc Maron quando il discorso si è rivolto al suo film Marvel mai realizzato. "Thor: Ragnarok è uno dei migliori film Marvel di tutti i tempi, è così bello. Quel film è pura gioia, e così ben eseguito. Non importa [se non ti piacciono i film di supereroi]. Taika è un grande regista, e ha appena realizzato un film fantastico".

Patty Jankins avrebbe dovuto dirigere Thor: The Dark World ma poi le cose sono andate diversamente: "Iniziò a girare voce che volevo fare un film di supereroi e ringrazio la Marvel che mi ha ingaggiato per un film che non necessitava affatto di una donna alla regia. Sono sempre stata grata per l’occasione che mi hanno concesso anche se non alla fine non è andata in porto. Volevano girare una storia che non credevo sarebbe stata convincente, e non volevo fallire. Non avrei potuto permetterlo. Se avessero ingaggiato un altro uomo non sarebbe stato un grosso problema, ma sapevo in cuor mio che non avrei potuto tirar fuori un bel film dalla storia a cui stavano puntando".



Intanto Taika Waititi è alle prese con Thor: Love and Tunder che a detta di molti sarà una pellicola veramente spassosa.