Thor: Ragnarok, online è disponibile tutta la scena della lotta tra Thor e Hulk!

Thor: Ragnarok è il cinefumetto della trilogia suldefinito come "il migliore della saga" dedicata. Un successo incredibile deiche, per adesso, continua a macinare incassi. Online è ora possibile vedere una delle scene più divertenti: il combattimento gladiatorio tra il

Chris Hemswoth e Mark Ruffalo devono essersi davvero divertiti a girare la scena del'Arena, quella di fronte al Gran Maestro (Jeff Goldblum) e Loki (Tom Hiddleston). Abbiamo avuto un piccolo assaggio del combattimento tra i "colleghi di lavoro" nel trailer e chi ha avuto la possibilità di vedere già il cinecomic in sala sa che vale davvero la pena dare un'occhiata a Youtube, ora che la clip completa della lotta si può vedere via web.

Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi non solo sta ottenendo ottime review da critica e - da una buona fetta - di pubblico, è anche il cinecomic più allegro, colorato e, per certi versi, scanzonato visto finora. Se ad alcuni non è piaciuto il tono troppo leggero del cinefumetto Marvel, di sicuro molti hanno gradito l'inserimento di diversi siparietti spassosi, tra i quali si annovera proprio la scena che state per vedere: Hulk acclamato dalla folla contro Thor senza il Martello. Date pure un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Thor: Ragnarok è al cinema!