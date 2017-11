Thor: Ragnarok, nuovo concept art, svelata una sequenza tagliata

si sta rivelando un grosso successo di pubblico al botteghino, ed i Marvel Studios possono tranquillamente tirare un sospiro di sollievo avendo tra le mani il loro 17° film di successo in filmografia.

ATTENZIONE! SPOILER!

In una nuova intervista, il regista Taika Waititi ha confermato che una sequenza post-titoli di coda è stata tagliata. Se avete visto il film sapete che ce ne sono due: una è un preludio ad Avengers: Infinity War e mostra Thor e Loki incontrare la navicella di Thanos, l'altra mostra il Gran Maestro di Jeff Goldblum su Sakaar.

"Eravamo determinati a non averne molte di quelle sequenze" spiega il regista "Quella con Thor e Loki è stata girata durante le riprese aggiuntive. E' stata una decisione dell'ultimo minuto. E l'ultima con il Gran Maestro, che è presente alla fine dei titoli di coda, l'avevo pianificata da tanto tempo. Ma c'era una versione alternativa: dovevo decidere tra quella ed una con il Gran Maestro e Topaz sulla navicella insieme agli Asgardiani".

Insomma, sembra che in una delle sequenze tagliate avremmo visto il Gran Maestro e Topaz (Rachel House) - quindi sopravvissuta allo schianto della sua navicella - essere all'interno della navicella che porta gli Asgardiani sulla Terra. "Potremmo infilarla tra i contenuti speciali del DVD" spiega Waititi "C'erano questi due tra gli Asgardiani, e il Gran Maestro diceva a Topaz 'non ho mai sentito parlare di questa Terra... ma cerchiamo di mantenere un profilo basso', si mettevano delle coperte in testa e sparivano tra la folla".

Nel frattempo Andy Park ha diffuso in rete un concept alternativo incentrato sul personaggio di Hela e il lupo Fenris. Lo trovate qui sotto.