Thor: Ragnarok, i nuovi concept art mostrano un Thor ispirato ai disegni di Jack Kirby

Il concept artist dei, ha postato online uno dei primi disegni di Thor per il cinefumetto numero 3 sul Dio Del Tuono, ispirati ai disegni di

Sin da quando, a ottobre, Thor Ragnarok è uscito al cinema, diverse persone che hanno lavorato al dietro le quinte del cinefumetto Marvel Studios, hanno postato online i lavori che hanno prodotto per la pellicola diretta da Taika Waititi e interpretata da Chris Hemsworth, Cate Blanchett e Tom Hiddleston.

Oggi Andy Park, prolifico artista visuale e capo dello stesso dipartimento dei disegni ai Marvel Studios, ha postato via Instagram delle immagini che mostrano Thor in diversi abiti da gladiatore, che differiscono parecchio rispetto a quello visto alla fine nel film. Park ha anche specificato che, prima di arrivare alle versioni definitive dei personaggi del film, gli artisti hanno realizzato più di 100 disegni per trovarne il look adatto.

E, come più volte ha ribadito anche il regista, Thor doveva assomigliare il più possibile alla versione fumettistica di Jack Kirby. Ecco la caption del post: "@andyparkart Ecco dei concept alternativi per #Thor come gladiatore, che ho fatto per #ThorRagnarok Gli artisti ed io abbiamo realizzato più di 100 di questi disegni, cercando di trovare il look adatto. Taika all'inizio, voleva che lui fosse davvero molto simile alla versione di Kirby. I primi due erano prove (non approvati, eccetto l'elmetto). #thor @chrishemsworth"

Sinossi: In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!

