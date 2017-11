Thor: Ragnarok, Non Solo Korg: Taika Waititi ha interpretato 4 ruoli nel film!

Probabilmente dovremmo sul serio creare l'hashtag #NonSoloKorg, riferendoci a! Il regista dietro al successo di Thor: Ragnarok ha interpretato, oltre al nuovo fan favorite, altri tre personaggi in motion capture!

Taika Waititi ha portato la sua "sensibilità" comica nel nuovo cinefumetto Marvel Studios Thor: Ragnarok e, nonostante alcuni lamentino l'eccessiva ilarità della pellicola, il risultato c'è e ha anche superato le aspettative, perlomeno nel week end d'apertura al botteghino USA, in cui ha guadagnato ben 121 milioni di dollari. Adesso il regista ha rivelato di aver interpretato non uno, ma ben quattro ruoli nella terza avventura dedicata al Dio del Tuono!

Parlando con Empire Online, il regista ha dunque rivelato qualche segreto di produzione.

Oltre a Korg, Waititi ha detto: "Sono una delle teste dell'alieno a tre teste, il personaggio chiamato Haju. Sono la testa sulla destra. E sono anche la motion capture di Sutur" (la cui voce è invece quella dell'attore americano Clancy Brown). Inoltre, dopo che Mark Ruffalo ha lasciato la produzione, Waititi si è velocemente calato nei panni di Hulk per un paio di fotogrammi aggiuntivi.

Taika Waititi non è il primo regista Marvel a recitare nelle pellicole dedicate. Jon Favreau, anche se non dirige un film degli Studios dal 2010, continua a mantenere il suo ruolo, quello di Happy Hogan, braccio destro di Tony Stark anche ora: l'ultima volta l'abbiamo visto in Homecoming e sul set di Avengers: Infinity War. Presumibilmente accadrà anche al regista di Thor: Ragnarok, che è ancora in programmazione al cinema!