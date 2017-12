Thor: Ragnarok, nelle nuove concept art uscite online Korg è estremamente minaccioso!

Nelle concept art di Korg che potete vedere qui sotto, il personaggio fan favorite, interpretato dallo stessoin CGI, appare decisamente più minaccioso che nella versione finale del film, date un'occhiata!

Korg il Kronan (Taika Waititi), abbiamo imparato ad amarlo solo dopo 2 secondi di presenza nel film, che ne dite? In Thor: Ragnarok è uno che ruba la scena! A prescindere da come la si pensi sul personaggio, le concept art che vediamo postate qui sotto ci mostrano un Korg decisamente diverso dalla figura bonaria e "placida" vista nel cinefumetto sull'Odinson, il numero tre della sua saga.

In generale, tutto il cinecomic Thor: Ragnarok è stato intriso di comicità ma, senza dubbio, Korg è una delle parti più divertenti. Questi disegni che vedete dopo il salto sono apparsi online, postati dall'artista Ian Joyner, e non sembra poi così amichevole qui, il gigante Kronan, che ne dite? Joyner ha poi spiegato qualcosa sui "pezzi" nella sua pagina ArtSation:

"Un primo disegno per Korg in Thor: Ragnarok. Ho pensato di mantenere il giallo dai fumetti e quindi ho dato un accenno di giallo oro alle pietre di cui è fatto. L'ho immaginato un po' come un mostro enorme, e l'ho disegnato così molto prima di sapere che tipo di personaggio sarebbe poi stato nella pellicola, e che il fantastico Taika Waititi lo avrebbe interpretato."

Che ve ne pare di questi disegni' Diteci come la pensate nei commenti qui sotto!

Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"