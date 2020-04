Thor Ragnarok, Mark Ruffalo e Thessa Thompson scatenati durante la live del film

Taika Waititi e Mark Ruffalo non sono esattamente le persone più facili da gestire se lasciati a piede libero: l'ha dimostrato ancora una volta la live organizzata dal regista per riguardare tutti insieme Thor: Ragnarok, durante la quali sono intervenuti l'attore di Hulk e Thessa Thompson.

La seconda è stata sicuramente più moderata, riportando durante la live un sacco di curiosità sul set e sul film in generale, così come della sua esperienza complessiva nel Marvel Cinematic Universe e di ciò che verrà in Thor: Love and Thunder.

Delirio totale, invece, quando la live è rimasta nelle mani di Waititi e Ruffalo: i due hanno perso completamente di vista l'obbiettivo rewatch ed hanno cominciato a dare il meglio (o il peggio, che dir si voglia) di sé stessi, scherzando per tutto il tempo, mostrando falsi script di Thor: Love and Thunder (nei quali si parlava addirittura di una resurrezione di Tony Stark) e sfruttando le potenzialità dello split screen di Instagram in ogni modo possibile e immaginabile per intrattenere i propri fan.

Proprio Ruffalo, qualche tempo fa, si prese una sonora sgridata da Kevin Feige per il suo spoiler su Thor: Ragnarok; recentemente, inoltre, un insospettabile riferimento a The Legend of Zelda è stato scovato in Thor: Ragnarok.