Thor: Ragnarok, il look iniziale del villain era molto più terrificante in questo concept

Ricorderete che nella scena iniziale di Thor: Ragnarok, il terzo capitolo del franchise Marvel dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, quest'ultimo si ritrovava intrappolato a Muspelheim, un regno extradimensionale governato dal minaccioso Surtur. Tuttavia, il suo look iniziale era molto più spaventoso.

L'artista Ian Joyner ha così condiviso sul suo profilo Instagram un concept art dedicato proprio al temibile Surtur, che dal suo look iniziale appare decisamente più mostruoso e spaventoso di quello definitivo apparso nel film. Probabilmente si è poi deciso di ammorbidire i contorni del villain per non andare a scontrarsi troppo con il tono leggero del film imposto da Taika Waititi e anche soprattutto alla luce del look degli altri personaggi, tra cui anche il villain principale interpretato da Cate Blanchett.

Infatti, anche il look iniziale delle creature di Hela era decisamente più terrificante nelle prime versioni dei loro design. Come chi ha visto il film sa bene, è infatti la perfida sorella di Thor (interpretata da Cate Blanchett) ad evocare le creature per poter conquistare Asgard e soddisfare la sua antica sete di potere. Sebbene neanche quelli visti al cinema fossero dei personaggi gradevoli e con i quali fare quattro chiacchiere in amicizia, in quel caso ci trovavamo di fronte ad una versione che ha più di qualche punto in comune con gli xenomorfi visti nel franchise di Alien, a partire dalla posizione del corpo e dalla struttura, fino ad arrivare al capo allungato e alle zanne letali.

Beh, avrebbe dato un tono più dark al film, smorzando forse gli sgargianti intenti del regista. Cosa ne pensate delle immagini? Il design sarebbe dovuto essere incluso nel film di Waititi? Fatecelo sapere nei commenti!