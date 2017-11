Thor: Ragnarok, Kevin Feige sta pensando a un futuro per quel famoso cameo

Dopo i commenti di, anche il capo supremo della Marvel,, ha commentato il cameo di quel famosissimo attore in

Attenzione possibile Spoiler

Se avete visto Thor: Ragnarok sapete che una delle prime scene che si vedono nel film mostrano una rappresentazione teatrale ad Asgard. A questa rappresentazione assiste Odino... Però noi sappiamo che non è il vero Odino, bensì suo figlio adottivo Loki (Tom Hiddleston), ad impersonare il Re di Asgard - e Anthony Hopkins che si comporta come farebbe Loki è davvero impagabile. Fatto sta che il Re, con la corte, stanno assistendo alla storia di Thor (Chris Hemsworth) e Loki, quella relativa a The Dark World in cui Thor piange la morte del Dio dell'Inganno (che invece non è morto proprio per niente) e... L'attore che interpreta Loki nella rappresentazione è un esilarante Matt Damon.

Feige ha dichiarato quindi al riguardo: “Credo che, come mi ha detto lui stesso sul red carpet, adesso c’è un attore asgardiano che si aggira per l’universo visto che, spoiler, Asgard è andata. Chi lo sa? Potremmo seguire le avventure di un attore di Asgard in futuro. È stata un’idea veramente divertente”.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Thor: Ragnarok, che nel frattempo sta superando ogni aspettativa al box office americano.