Thor: Ragnarok, Karl Urban rivela cosa lo ha spinto a interpretare Skurge

Thor: Ragnarok si è rivelato un film divisivo all'interno della fila del MCU, specie per lo stile di Taika Waititi, ma ha comunque introdotto diversi comprimari importanti come Valchiria, Krork e Skurge, quest'ultimo interpretato da un divertito Karl Urban, che ha rivelato oggi il motivo del suo "sì" al personaggio.

Ospite al Dallas Fan Day 2018, infatti, Urban ha spiegato agli appassionati i motivi che lo hanno spinto ad accettare il ruolo, rivelando: "Ho ricevuto una chiamata da Taika Waititi dove mi diceva "senti, sto girando questo film e c'è un grande ruolo per te. Dai un'occhiata al materiale. Ti spedirà un po' di concept art del personaggio". Vedendoli, osservavo questo personaggio con la testa rasata e con l'armatura. Poi ho letto la sceneggiatura e ho notato una arco davvero fantastico e particolare per Skurge ed è soprattutto quello che mi ha convinto. Che fosse davvero un sopravvissuto, che ha iniziato il suo viaggio in un modo e, per andare avanti, ha stretto una sorta di patto con il diavolo, tornando però alla fine a fare la cosa giusta".



Karl Urban ha anche rivelato che un altro motivo che lo a spinto a dire sì alla parte è stato il fatto di poter tornare a recitare con Cate Balanchett, con la quale aveva condiviso già il set de Il Signore degli Anelli, senza però condividere mai una scena insieme all'attrice.



In Thor: Ragnarok, i due hanno invece recitato quasi sempre fianco a fianco.