Thor: Ragnarok: Il Gran Maestro di Goldblum vuole un team-up col Collezionista di Del Toro

Uno dei momenti salienti della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe è stato, diretto dal regista Taika Waititi. In quel cinefumettoc'è davvero un po' di tutto: effetti visivi pazzeschi, umorismo qua e là e Jeff Goldblum nei panni del Gran Maestro

Il personaggio di Jeff Goldblum, almeno a vedere la scena post-credit che lo riguarda, alla fine dl film è in una condizione non particolarmente favorevole, ed è possibile che si trovi a dover chiedere l'aiuto di un altro character fondamentale dell'MCU.

Parlando con il Toronto Sun, Goldblum ha detto:

"Durante le riprese mi sono ritrovato a girare quando era sul set anche Cate Blanchett, e l'ho trovata assolutamente spettacolare nei panni di Hela ", ha detto Goldblum. "Continuo a trovarmi benissimo con lei. Ci ho lavorato insieme in un film di Wes Anderson qualche tempo fa - The Life Aquatic con Steve Zissou - e sicuramente mi piacerebbe fare di nuovo qualcosa con lei. Ma nei fumetti, il personaggio del Grande Maestro è il fratello del Collezionista, interpretato da Benicio del Toro, che adoro. Quindi mi piacerebbe fare qualcosa con lui. Sarebbe divertente."

Goldblum ha anche parlato di come abbia ottenuto il ruolo con i Marvel Studios e se fare un film con loro fosse o meno un obiettivo sul suo radar:

"Sono rimasto basito, ero entusiasta. Non me lo sarei mai aspettato, ma ho incontrato (i produttori) Kevin Feige, Victoria Alonso, Louis Esposito e Brad Winderbaum e il resto della Marvel. E devo dire che i Marvel Studios hanno un approccio davvero interessante e brillante alla realizzazione dei loro film. Sono creativi e ambiziosi. Inoltre hanno assunto Taika Waititi, che è un brillante ed interessante regista, per fare questo capitolo di Thor. È stata una delle migliori esperienze che abbia mai avuto. Non sono mai particolarmente intraprendente. Prendo le cose come vengono e mi emoziono nel lavorare con le persone lungo la strada. Ma, sapevo cosa fa la Marvel, e so anche che è qualcosa di molto speciale per tante persone. Quindi diciamo che mi ero "pre-iscritto" per il ruolo e sono poi stato assolutamente felicissimo di entrare a far parte della loro grande famiglia."

Un team up tra il Gran Maestro e il Collezionista sarebbe davvero un'interessante ciliegina sulla torta nell'MCU, che ne dite?

Diretto da Taika Waititi, Thor: Ragnarok vede un cast formato da Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins. Attualmente è disponibile in home video.

