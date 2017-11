Thor: Ragnarok FOTO, Chris Hemsworth mostra il "passaggio di testimone" di Thor

ha postato via social una foto carinissima che ritrae lui e sua figlia sul set di Thor: Ragnarok . Guardatela e diteci se non sembra un vero e proprio passaggio di testimone, come lo stesso attore che interpreta illo ha definito.

Thor: Ragnarok sta andando benissimo al botteghino statunitense e Chris Hemsworth ha colto l'occasione per mostrare a tutti una foto che è stata scattata sul set del cinefumetto Marvel Studios, che ritrae lui e la sua piccola, India Rose, che indossa anche lei un mantello, come fosse un Thor in miniatura.

Carinissima, non trovate?

Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk (Mark Ruffalo)!"

Thor: Ragnarok è attualmente disponibile in sala in tutto il mondo.