Thor: Ragnarok, il finale del film era differente inizialmente

Thor: Ragnarok di Taika Waititi è uscito circa un anno fa nei cinema di tutto il mondo e, mentre negli States è stato accolto in maniera positiva, in Italia ha diviso nettamente i fan del personaggio.

C'è da dire che, piaciuto o meno, Thor: Ragnarok è un film fondamentale per l'evoluzione di Thor: lo hanno privato dei suoi amici di sempre, di suo padre, del suo occhio, dei suoi capelli, del suo martello e, alla fine, anche di Asgard, che viene distrutta letteralmente dal demone Surtur.

Però, in una nuova intervista, Taika Waititi ha svelato che, almeno nei piani originali, Asgard non veniva rasa al suolo in quanto la battaglia finale si svolgeva altrove: "C'erano delle versioni della sceneggiatura, inizialmente, in cui non eravamo su Asgard nel finale. Passavamo un bel po' di tempo nel Valhalla. C'era una porzione di film ambientata nel Valhalla e c'era questo grosso scontro lì, ma l'idea non è andata oltre alcune settimane". Preferite la versione cinematografica o vi sarebbe piaciuto vedere quest'altra idea?

Il film vede, Thor (Chris Hemsworth), imprigionato dall’altra parte dell’universo senza il suo potente martello, lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok e la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana messa in atto da una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori, che lo vedrà scontrarsi con il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers, l’Incredibile Hulk (Mark Ruffalo), e fare i conti con il suo fratello adottivo Loki (Tom Hiddleston), l’impetuosa guerriera Valchiria (Tessa Thompson) e l’eccentrico Gran Maestro (Jeff Goldblum).