Thor: Ragnarok, Eric Pearson sui cambiamenti e le scene tagliate

si sta rivelando un grande successo al botteghino. In USA il film disembra esser piaciuto sia al pubblico che alla critica ma, in una nuova intervista, il co-sceneggiatoreha svelato di aver tagliato qualcosa dallo script e ha parlato delle modifiche al personaggio di Hela.

ATTENZIONE! SPOILER!

Eric Pearson aveva già svelato di una particolare sequenza con il Distruttore, ma in un'altra intervista svela che l'idea di rendere Hela la sorella di Thor (anziché la figlia di Loki, come nei fumetti) era qualcosa che gli sceneggiatori non avevano detto alla Marvel. "Quando hanno letto lo script ho pensato, 'dannazione se non gli piace questo cambiamento, sono fot***o'." afferma il co-sceneggiatore "Brad Winderbaum mi mostrò la nota di Kevin Feige al nostro script e aveva cerchiato quella rivelazione con 'WHOA!'. Sono cosi felice che abbia funzionato, ci stavamo prendendo un bel rischio".

Pearson ha svelato che nella prima stesura la rivelazione era detta da Valchiria, ma nel film finale è Odino a rivelare la parentela tra Hela e Thor.

E riguardo Valchiaria, Pearson ribadisce che una qualsiasi storia d'amore con il protagonista è stata tagliata perché "la storia non ne aveva il bisogno".