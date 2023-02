Thor: Ragnarok, Elizabeth Banks voleva la regia: 'Mai considerata da Marvel'

Dopo il deludente Thor: The Dark World, il personaggio di Chris Hemsworth era disperatamente alla ricerca di un autore: Thor: Ragnarok avrebbe dovuto decretarne il rilancio puntando magari su un deciso cambio di rotta, e per inseguire questo risultato gli Studios sondarono un po' di registi prima di puntare su Taika Waititi.

Il film che aiutò Mark Ruffalo a capire il suo Hulk divenne quindi per un po' di tempo il sogno di svariati cineasti interessati a cimentarsi in un prodotto targato MCU, tra cui anche Elizabeth Banks: la regista di Charlie's Angels provò anche a proporsi agli Studios, ma stando alle sue parole non fu "mai tenuta in considerazione".

"Volevo fare qualcosa di muscolare, virile. Volevo sfatare qualche mito sul genere di film che le donne sono interessate a girare. Per qualche strana ragione, però, a Hollywood ci sono ancora produttori che pensano cose tipo: 'Non so se le donne sono capaci di fare roba più tecnica'. Ci sono letteralmente persone che credono che le donne non capiscano la matematica. È una cosa che persiste" è stata la denuncia di Banks.

Vi sarebbe piaciuto un Thor girato dalla regista di Cocainorso? Credete avrebbe fatto meglio o peggio di Taika Waititi? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Anthony Hopkins spinse il regista a modificare una scena di Thor: Ragnarok.