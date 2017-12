Thor: Ragnarok, ecco un nuovo e stupefacente artwork by Andy Park: Hela Vs Thor!

In Thor: Ragnarok sappiamo che l'Odinson deve fronteggiare una nuova villain,. Ora, capo effetti visuali Marvel Studios e artista, ci mostra una concept art proprio di questa lotta fratricida.

Thor: Ragnarok è uno dei film a tema supereroistico che si ricorda molto facilmente, proprio per il grandioso utilizzo di colori e luminosità che hanno distinto la regia di Taika Waititi dai precedenti capitoli dedicati al figlio di Odino.

Grazie all'artista Marvel Studios, Andy Park e a Jackson Sze, possiamo adesso ammirare alcuni dei primi disegni fatti proprio per il cinefumetto numero tre su Thor. E quello che vediamo nel post IG di Park è un combattimento tra Hela (Cate Blanchett) e Thor (Chris Hemsworth); inoltre, si vede un riferimento incredibilmente simile a quello dei comics: il look del Gran Maestro!

Ecco la spiegazione direttamente dalla caption IG di Andy Park: "andyparkart Questa è una parte tagliata di una più grande illustrazione che ho creato durante la preproduzione di Thor: Ragnarok. E' Hela vs. Thor nella loro battaglia finale. Povero Thor, i suoi problemi familiari non finiscono mai! :( Almeno ha dei buoni amici dal... lavoro! :) Questo è stato fatto molto presto, quando i poteri di Hela non erano ancora stati chiaramente definiti. Ho immaginato che il suo copricapo dovesse essere più vivo e sparire nell'ombra trasformandosi in arma. E ancora non sapevamo se Thor avrebbe o meno indossato il suo elmo in battaglia. Ovviamente io speravo che lo usasse... Ma forse dentro di me già sapevo che non lo avrebbe messo. beh, comunque sono felice del fatto che lo abbia indossato durante la sua lotta contro Hulk. #thorragnarok #thor #hela #conceptart #keyframe #illustration #painting #digitalart #instaart #instagood #그림 #그림스타그램 #marvel #marvelstudios @chrishemsworth #cateblanchett"

Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"

Che ne dite? Vi piace?