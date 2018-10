Thor: Ragnarok, ecco alcuni concept alternativi dell'armatura gladiatoria dell'Odinson!

Un artista concettuale Marvel ha deciso di mostrarci alcuni dei concept alternativi che potevano essere scelti nella scena dell'Arena tra Thor e Banner.

Il concept artist Marvel Aleksi Briclot ha condiviso la prima concept art per Thor: Ragnarok che mostra un design radicalmente diverso per l'armatura da gladiatore di Thor. Nel film Thor si schianta (letteralmente) sul pianeta di Sakaar, dove viene quasi immediatamente ridotto in schiavitù e costretto a combattere in un'arena di gladiatori. Per aggiungere il danno alla beffa, un "tipo strano e bizzarro" (Stan Lee, ndr.), gli taglia anche i suoi bei capelli lunghi.

Date un'occhiata ai post in calce alla news, le cui caption recitano:

"aleksibriclot Alcune prime prove per Thor come gladiatore nell'arena di Thor: Ragnarok. Ho già postato qualcosa qui. Jack Kirby era una richiesta del regista @taikawaititi che ha fatto un lavoro straordinario in questo film. #Thor #thorragnarok #marvel #marvelstudios #mcu #marvelcinematicuniverse #gladiator #arena #jackkirby #conceptart #digitalart #characterdesign

aleksibriclotConcept arte per Thor in Thor Ragnarok. Alcune idee sul suo aspetto nell'arena. Ovviamente ispirate da Jack the King Kirby. #thor #thorragnarok #ragnarok #mcu #marvelstudios #marvelcinematicuniverse #conceptart #digitalpainting #costume #jackkirby #chrishemsworth #marvel"

"In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"