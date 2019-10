In Thor: Ragnarok c'è un collegamento all'Hulk di Edward Norton che nessuno aveva notato

Il Marvel Cinematic Universe è così stratificato e complesso che a volte può incappare in qualche errore di continuity, o addirittura, anche se più raramente, in alcuni re-cast che rischiano di minare la sospensione dell'incredulità, eppure l'attenzione per i dettagli è sempre altissima.

Addirittura maniacale, a volte, come nel caso di Thor: Ragnarok: nell'acclamato film scritto e diretto da Taika Waititi c'è infatti un collegamento tanto nascosto quanto diretto all'Incredibile Hulk, secondo film del MCU con Edward Norton nei panni di Bruce Banner.

L'opera, a causa del successivo cambio di attore che ha introdotto Mark Ruffalo in The Avengers di Joss Whedon, spesso e volentieri viene considerata più un dimenticabile incidente di percorso che un capitolo effettivo del MCU, ma ai Marvel Studios evidentemente non la pensano così: dopo anni dall'uscita del film con Chris Hemsworth, un fan ha notato che sul petto dell'Hulk di Ruffalo c'è una cicatrice circolare, segno evidente della lotta fra l'Hulk di Norton e l'Abominio.

Potete vedere le immagini comparative in calce all'articolo.

Voi cosa ne pensate? Avevate mai notato questo dettaglio? Ditecelo nella sezione dei commenti.

