Thor: Ragnarok: la Disney ha pubblicato tutto lo script del film online!

Se volete leggere lo script completo del cinecomic, be our guest: la Disney l'ha pubblicato online e potete scaricalo cliccando QUI

I Walt Disney Studios hanno rilasciato la sceneggiatura completa di Thor: Ragnarok, il film a tema fumettistico diretto da Taika Waititi, con protagonista Chris Hemsworth e facente parte del Marvel Cinematic Universe.

Lo script è stato realizzato dagli autori Eric Pearson e Craig Kyle & Christopher L. Yost, e fa parte della campagna Oscar "for your consideration" per la categoria "Best Adapted Screenplay" (Miglior Adattamento cinematografico).

l critico cinematografico di The Wrap, Alonso Duralde, ha dichiarato: "Il regista Taika Waititi e gli sceneggiatori Eric Pearson, Craig Kyle e Christopher L. Yost sanno come bilanciare momenti interessanti e sciocchi, che è esattamente ciò di cui il film aveva bisogno."

Pearson ha debuttato come autore proprio con Ragnarok, dopo aver scritto diversi episodi della serie, ormai cancellata, Marvel's Agent Carter e diversi One-Shot Marvel, che fanno sempre parte del Marvel Cinematic Universe.

Anche Kyle e Yost, che hanno scritto diversi film animati Marvel, hanno fatto il salto verso il condiviso Marvel Cinematic Universe con Ragnarok.

Questo terzo capitolo della saga dedicata al Dio del Tuono ha dato nuova linfa vitale al personaggio che, con l'ultimo film in solitaria, è riuscito ad accaparrarsi una larga fetta di consensi che, per un motivo o per un altro, il primo e il secondo film non sono riusciti a centrare.

Sinossi: "In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"

Thor: Ragnarok, per adesso, è l cinefumetto Marvel Studios che ha ottenuto il rating più alto di tutti su Rotten Tomatoes, e, dall'apertura in sala, ha guadagnato nel mondo 849 milioni di dollari.