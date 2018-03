Thor: Ragnarok arriva in home video, clip esclusiva dai contenuti speciali

Dopo aver conquistato i botteghini di tutto il mondo, Thor: Ragnarok è pronto finalmente ad arrivare in home video a partire dal prossimo 7 marzo.

Il film dei Marvel Studios, terzo capitolo dedicato al dio del Tuono all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel, ha elettrizzato il pubblico e la critica incassando più di 845 milioni di dollari al botteghino globale. Ora, questa coloratissima avventura cosmica piena di azione, umorismo, momenti drammatici e scene spettacolari arriverà in Blu-Ray 3D, Blu-Ray e DVD insieme a un prezioso cofanetto che racchiude tutte e tre le avventure del supereroe con il martello.

Gli esclusivi e inediti contenuti speciali nelle versioni in alta definizione comprendono diverse scene eliminate, due delle quali vedono protagonista il Gran Maestro, sicuramente uno dei personaggi che il pubblico ha più amato. Gli altri bonus comprendono esilaranti papere sul set; un cortometraggio esclusivo intitolato Team Darryl, terzo capitolo del documentario fittizio Team Thor, incentrato su un nuovo ed eccentrico coinquilino; un contenuto dedicato all’evoluzione degli eroi dell’Universo Cinematografico Marvel che giungerà al culmine in Avengers: Infinity War. Oltre a numerosi dietro le quinte che esplorano la visione unica del regista Taika Waititi, Ie inarrestabili donne del film, il carismatico Korg, il tirannico Gran Maestro, dittatore di Sakaar, e i fumetti Marvel che hanno dato origine al film; un commento audio di Waititi; e molto altro.

Oggi vi mostriamo in esclusiva una clip estratta proprio dai contenuti speciali dell'edizione home video in alta definizione di Thor: Ragnarok. Ripetiamo, il Dio del Tuono (o Zio?) vi aspetta in Blu-Ray 3D, Blu-Ray e DVD dal 7 marzo.