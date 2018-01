Thor: Ragnarok arriva in edizione home video il prossimo marzo

Dopo l'incredibile successo al box-office mondiale, e la reazione positiva della stampa e di buona parte del pubblico (ma non tanto dei fan più accaniti del fumetto originale), Thor: Ragnarok arriva in edizione home video in USA il 6 marzo.

La pellicola sarà disponibile in 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD e On-Demand.

Tra i contenuti speciali, i Marvel Studios hanno annunciato l'inclusione di scene tagliate; un esilarante "errori sul set"; l'evoluzione degli eroi dell'Universo Cinematografico Marvel Studios che culminerà in Avengers: Infinity War; numerosi dietro le quinte che esploreranno la visione di Taika Waititi della pellicola, le donne del film, il carismatico Korg, il tiranno leader di Sakaar, il Gran Maestro, e le origini del fumetto originale; il commento audio di Taika Waititi al film.

Inoltre sarà incluso anche un nuovo cortometraggio titolato Team Darryl. Dopo i precedenti episodi, Darryl - ex coinquilino di Thor nei corti firmati da Waititi - ha un nuovo coinquilino: il Gran Maestro di Jeff Goldblum.

Thor: Ragnarok è uscito in Italia lo scorso ottobre per la regia di Waititi. Chris Hemsworth, interprete del Dio del Tuono dei fumetti della Marvel, tornerà ad interpretare il personaggio nel prossimo Avengers: Infinity War e in Avengers 4, ma ha annunciato che vorrebbe tornare ad interpretarlo anche in altri film in futuro.