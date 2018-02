Thor: Ragnarok, 2 nuove scene estese con il Gran Maestro, in attesa dell'home video!

Sono online due scene estese di, il cinecomic Marvel Studios diretto da Taika Waititi. Siamo ovviamente tutti in attesa di vedere l'home video, non appena uscirà, ma per adesso queste clip ci bastano. Per chi poi avesse voglia di cinema, è in programmazione Black Panther, da ieri!

Le scene bonus vedono protagonista il Gran Maestro, personaggio interpretato da Jeff Goldblum. Date pure un'occhiata al player.

Thor: Ragnarok sarà disponibile in Digital HD la prossima settimana, e le due scene estese saranno incluse nel release dell'home video. nella prima scena estesa, il Gran Maestro incontra Thor per la prima volta, mentre nella seconda sequenza, vediamo qualcosa di più sui capi di Sakaar e Topaz.

"In Marvel's Thor: Ragnarok, Thor (Chris Hemsworth) è imprigionato nell’altro lato dell’universo senza il suo potente martello, e si ritroverà in una corsa contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok - la distruzione del mondo e la fine della civiltà asgardiana - nelle mani di una nuova, potente minaccia, la spietata Hela (Cate Blanchett). Ma prima dovrà sopravvivere ad una sfida mortale tra gladiatori in cui si ritroverà contro il suo ex-alleato e membro degli Avengers, l’Incredibile Hulk!"

Diretto da Taika Waititi, il cast è composto da Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.

Thor: Ragnarok esce in Digital HD il 20 febbraio, seguito dalle versioni 4K Ultra HD, Blu-ray, dal DVD l 6 marzo 2018.