Thor: Ragnarok, scovato un sorprendente cameo di Taika Waititi

Il regista di Thor: Ragnarok ci ha regalato una versione più scanzonata e piacevole del Dio del Tuono, senza dimenticare di inserire divertenti Easter Egg: dopo il canonico cameo di Stan Lee e il riferimento a Zelda, Taika Waititi ha nascosto un'altra sorpresa all'interno del film... sé stesso.

Tutti sanno che ha interpretato il fedele Korg, il personaggio blu apparso anche in Endgame (alle prese con NoobMaster69), eppure l'eccentrico regista non ha saputo trattenersi e ha deciso di vestire i panni di un altro strambo alieno. I fan più accaniti, dotati di una vista abbastanza acuta, se ne saranno già accorti, ma tutti gli altri potranno rimanere sorpresi nello scorgere un volto familiare nell'immagine postata su Reddit da shadyarya25.

A dire il vero, i volti sono tre, come potete vedere dallo screenshot in basso: si tratta infatti di un personaggio con tre teste e ognuna di esse ha il volto di Waititi. Sebbene non abbia avuto un ruolo molto importante, lo vediamo apparire alle spalle del protagonista quando quest'ultimo si ritrova imprigionato dal Gran Maestro, poco prima di fare il suo ingresso nell'arena e sfidare Hulk.

Cosa ne pensate del cameo? Eravate riusciti a scorgerlo? Intanto Waititi ha annunciato alcune novità sullo script di Thor Love and Thunder, film che vedrà la partecipazione di Christian Bale nei panni del villain.