Thor: Ragnarock, le creature di Hela erano terrificanti: ecco i concept ispirati ad Alien

Thor: Ragnarock ha contribuito ad espandere ulteriormente l'universo Marvel, e secondo il protagonista il contributo di Taika Waititi è stato fondamentale. Ma nonostante il tono spesso comico e scanzonato, il regista aveva commissionato ai designer dei mostri davvero spaventosi.

A rivelarlo è Aleksi Bricolt, e dopo averci mostrato un costume alternativo per Loki ha deciso di pubblicare un paio di concept art che ci mostrano da vicino le creature: "Ecco un a prova di quello che sarebbero potuti essere i servitori evocati da Hela in Thor: Ragnarock. Mi era stato chiesto di esplorare nuove direzioni".

Come chi ha visto il film sa bene, è infatti la perfida sorella di Thor (interpretata da Cate Blanchett) ad evocare le creature per poter conquistare Asgard e soddisfare la sua antica sete di potere. Sebbene neanche quelli visti al cinema fossero dei personaggi gradevoli e con i quali fare quattro chiacchiere in amicizia, in questo caso ci troviamo di fronte ad una versione che ha più di qualche punto in comune con gli xenomorfi visti nel franchise di Alien, a partire dalla posizione del corpo e dalla struttura, fino ad arrivare al capo allungato e alle zanne letali.

Beh, avrebbe dato un tono più dark al film, smorzando forse gli sgargianti intenti del regista. Cosa ne pensate delle immagini? Il design sarebbe dovuto essere incluso nel film di Waititi? Fatecelo sapere nei commenti!

Archiviata la questione Hela, il supereroe di Chris Hemsworth si ritroverà ad affrontare lo spietato Gorr, un ruolo perfetto per Christian Bale.