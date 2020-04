Thor: ecco perché nell'MCU non parla come nei fumetti

Grazie alla cultura di Stan Lee l'Universo Marvel si è sempre contraddistinto per essere un mondo immaginario ricco e diversificato. Da bambino Lee era amante dei classici letterari e quelle letture sono state una fonte d'ispirazione per la creazione del suo mondo. Ecco perché personaggi come Thor nei fumetti utilizzano un linguaggio forbito.

Il modo di parlare di Thor (condiviso nei fumetti con Ercole) divenne un marchio di fabbrica dei personaggi divini targati Marvel. Tuttavia questo particolare dettaglio Marvel ha deciso di eliminarlo per le trasposizioni cinematografiche.

Negli ultimi anni Marvel ha eliminato certi schematismi linguistici, e il Thor di Chris Hemsworth nel Marvel Cinematic Universe è decisamente più disinvolto.



Thor, così come Ercole, sono personaggi in grado di adattarsi perfettamente ai tempi moderni e dato che si tratta di una versione mitologica moderna ha senso che Thor si allontani sul grande schermo dallo stile shakespeariano che contraddistingue la sua parlata nei fumetti.

Un dettaglio interessante su uno dei personaggi più amati dell'universo Marvel e in generale del Marvel Cinematic Universe.

Thor tornerà in Thor: Love & Thunder e Chris Hemsworth compare in una fan art con Natalie Portman, proprio legata al film. Hemsworth e Portman saranno protagonisti della nuova pellicola annunciata la scorsa estate.

