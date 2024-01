Thor non ci sarà in Avengers 5? Gli ultimi rumor sulla trama

Avengers 5 (prima conosciuto come Avengers: The Kang Dynasty, oggi dal titolo incerto) si sta rivelando essere uno dei film dalla produzione più problematica dell'intero Marvel Cinematic Universe, tra attori licenziati e defezioni di ogni genere: la trama stessa del film, d'altronde, potrebbe aver subito delle modifiche.

Modifiche che però, secondo quanto riportato in questi giorni dal noto insider Daniel Richtman, non dovrebbero riguardare i personaggi coinvolti: mentre molti immaginano già Colman Domingo nei panni di Kang, infatti, Richtman fa i nomi degli Avengers che dovrebbero prender parte alla prima grande battaglia contro l'ex-personaggio di Jonathan Majors, lasciando intendere che il nuovo sceneggiatore Michael Waldron potrebbe seguire le indicazioni del collega uscente Jeff Loveness.

Nell'elencare gli Avengers presenti nel quinto crossover dell'MCU, Ritchman tiene dunque fuori il nome di Thor: il personaggio di Chris Hemsworth potrebbe quindi non fare ritorno in occasione di Avengers 5, probabilmente anche in virtù della voglia dell'attore di dedicarsi ad altro. Probabile, a questo punto, che il nostro Dio del Tuono torni a farsi vivo in occasione di Secret Wars, magari optando per un uscita di scena in grande stile per dare l'addio al franchise. È dunque così che andranno le cose? Staremo a vedere, sperando che la strada da qui ad Avengers 5 si riveli più liscia di quanto abbiamo visto finora!