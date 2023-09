Thor Natalie Portman fu scelta per la sua intelligenza: 'Non vogliamo una Denise Richards'

Natalie Portman fu scelta per il ruolo di Jane Foster in Thor per un motivo ben specifico: e se state pensando che fu proprio la bellezza (indubbia) dell'attrice a colpire il regista Kenneth Branagh, vi sbagliate di grosso!

Natalie Portman ha debuttato nel ruolo dell'amata di Thor di Chris Hemsworth nel primo film dedicato al dio del Tuono. Proprio in quella occasione, Branagh è rimasto molto colpito dall'intelligenza dell'attrice così come racconta il co-sceneggiatore del film Zack Stentz: "era molto preso da lei, non in modo romantico, ma per la sua intelligenza - ha detto Stentz 'MCU : The Reign of Marvel Studios' - Jane è un'astrofisica e avevamo bisogno di qualcuno che potesse trasmettere questa intelligenza. Poi Branagh ha detto 'l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è un fisico nucleare come Denise Richards'".

Il regista, attualmente al cinema con Assassinio a Venezia, fa riferimento infatti all'attrice Denise Richards che interpretò un fisico nucleare in Il mondo non basta, film della saga di James Bond nel 1999: l'interpretazione dell'attrice, infatti, non fu di certo una delle migliori della sua carriera tanto da vincere un Razzie.

Kenneth Branagh, definito da Stentz "l'uomo che ha plasmato l'MCU", aveva già captato le infinite qualità di Natalie Portman e malgrado Thor 4 di Taika Waititi non sia stato molto apprezzato, la sua interpretazione ha mantenuto un livello alto. Tante, troppe critiche hanno colpito l'ultimo film del dio del Tuono e Waititi è corso a difendere il "suo" Thor: Love and Thunder.