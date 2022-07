Thor, Natalie Portman: 'Chris Hemsworth non ha mangiato carne prima di baciarmi'

Essere un buon collega vuol dire anche saper rispettare gli stili di vita delle persone che lavorano con te, facendo appello alla sensibilità necessaria per prendere quei piccoli accorgimenti apparentemente insignificanti ma che non possono che far piacere: Chris Hemsworth, in tal senso, sembra davvero imbattibile!

In occasione di Thor: Love and Thunder (la cui durata, a proposito, potrebbe non esser stata una scelta di Taika Waititi), il nostro Dio del Tuono si è infatti ancora una volta dimostrato attento alle esigenze altrui, facendo ad esempio attenzione a non mangiare carne prima di girare la scena del bacio con Natalie Portman, notoriamente vegana.

"È davvero bravo. Il giorno in cui dovevamo girare la scena del bacio non ha mangiato carne perché sa che sono vegana. E lui mangia carne tipo una volta ogni mezz'ora. È stato davvero premuroso. Non si tratta di qualcosa per cui mi arrabbierei, ma è stato davvero carino da parte sua. È davvero una brava persona" sono state le parole dell'attrice di Jane Foster.

A fare la differenza, d'altronde, sono spesso proprio i particolari: il buon Chris sembra aver afferrato appieno questo concetto! A proposito dell'eroe del Marvel Cinematic Universe, qui trovate alcune foto di Chris Hemsworth sul set con la figlia India Rose.