Thor, alla moglie di Chris Hemsworth non piacciono i suoi muscoli: 'Bleah, è troppo'

In Thor: Love and Thunder abbiamo finalmente rivisto un Dio del Tuono in splendida forma dopo il decisamente poco atletico Bro Thor ammirato in Avengers: Endgame: Chris Hemsworth ci ha ovviamente messo del suo, impegnandosi al massimo per metter su un fisico davvero incredibile... Che, però, ha finito per scontentare qualcuno.

Mentre Thor: Love and Thunder vola al box-office superando i 400 milioni d'incasso, infatti, la star di Spiderhead ci rivela qualcosa di assolutamente inaspettato: ad avere qualcosa da ridire sul suo fisico, infatti... È stata sua moglie, che a quanto pare ha giudicato eccessivi i muscoli messi su dal nostro Chris per il film di Taika Waititi.

"Mia moglie era tipo: 'Bleah, è troppo'. Ci sono un sacco di miei amici maschi che mi dicono: 'Yeah!', ma un sacco di amiche femmine invece non apprezzano" sono state le parole di Hemsworth. L'attore, d'altronde, aveva già ammesso in passato di non aver mai avuto intenzione di metter massa in maniera così evidente: "È stata la noia, stare in lockdown per il COVID è stato come essere in prigione. Era tutto allenati, mangia, allenati".

E voi, cosa ne pensate? Troppi muscoli o va bene così? Diteci la vostra nei commenti! Fisico a parte, comunque, Chris Hemsworth si è dimostrato anche stavolta attento alle esigenze altrui: l'attore ha evitato di mangiare carne prima di baciare Natalie Portman, notoriamente vegana, sul set di Thor: Love and Thunder.