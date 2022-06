Ma a Thor manca di più Iron Man o Captain America? Risponde Chris Hemsworth

Thor sarà per la prima volta senza Loki nel prossimo film della saga Thor Love & Thunder, ma il Dio dell'Inganno porterà con sé anche altri grandi lutti legati al suo passato, specialmente dalla sua famiglia degli Avengers.

Infatti, escludendo Occhio di Falco e Hulk, ancora in circolazione sulla Terra, con Thor partito per lo spazio profondo insieme ai Guardiani della Galassia alla fine di Avengers: Endgame, non è rimasto più nessuno degli Avengers originali: la Vedova Nera si è sacrificata su Vormir e il pianeta Terra accoglie un umile memoriale privo di spoglie, Iron Man è morto per sconfiggere Thanos e Steve Rogers, dopo aver viaggiato tra i tempi e gli spazi per rimettere a posto le Gemme dell'Infinito, è da qualche parte in pensione.

Ma qual è l'Avenger di cui Thor oggi sente di più la mancanza? A questo simpatico interrogativo ha provato a rispondere Chris Hemsworth nel corso di una recente intervista promozionale: "Non credo che Tony sia mai stato molto gentile con Thor, lui era il bersaglio preferito di ogni sua battuta. Cap invece era quello sempre un po' più amichevole. Al contrario invece, fuori dallo schermo Chris Evans è un po' [gesto del taglio la gola], mentre Downey è il mito più assoluto."

L'attore ha dunque eluso simpaticamente la domanda, limitandosi a sottolineare le differenze nelle relazioni tra Thor e Iron Man e tra Thor e Captain America: alla fin fine, comunque, tutti gli Avengers si sono sempre definiti una famiglia (una tematica che va per la maggiore ad Hollywood negli ultimi anni, basti pensare a Fast & Furious), dunque è chiaro che Thor senta la mancanza di tutti loro.

Thor Love & Thunder uscirà il 6 luglio, e chissà quanto e in che modo saranno ricordati gli Avengers e le loro avventure nel nuovo film MCU: in attesa di scoprirlo, ecco 6 possibili annunci per il MCU al San Diego Comic Con.