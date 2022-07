Thor: Love & Thunder vince il secondo weekend, ma che crollo: calo del -68%

Come già accaduto qualche settimana fa con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un altro film Marvel Studios ha subito un forte calo nel secondo weekend di programmazione, poiché si stima che Thor: Love and Thunder incasserà 'solo' $45 milioni entro lunedì 18 luglio.

Si tratta, per il film con protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman, di un calo molto netto del -68% rispetto alla sua apertura di $144 milioni, anticipato nel corso della giornata di ieri, venerdì 15 luglio, quando gli incassi da $13,8 milioni di dollari avevano siglato un calo del 66% in meno rispetto ai $40,5 milioni incassati il venerdì precedente, il giorno d'apertura. In confronto, Jurassic World: Dominion, che aveva aperto a $145 milioni a giugno, aveva avuto un calo del 59% e un secondo fine settimana in totale di $59,1 milioni. Un calo del 68% nel secondo fine settimana sarebbe più o meno lo stesso risultato di Doctor Strange 2 ed Eternals, ovvero gli ultimi due titoli MCU dei Marvel Studios (Spider-Man: No Way Home, come saprete, è una co-produzione Marvel Studios / Sony Pictures distribuita non dalla Disney ma dalla stesa Sony).

Nonostante questo calo, comunque, Thor: Love and Thunder manterrà comodamente il primo posto in classifica con un totale nazionale stimato a $232,8 milioni entro domenica. Il nuovo film Marvel ha già superato i 400 milioni a livello globale nei giorni scorsi.

Thor: Love & Thunder è ora in programmazione nei cinema italiani.