Thor Love & Thunder, il nuovo trailer svela l'uscita digitale e bluray!

In attesa di vederlo approdare su Disney Plus durante il Disney Plus Day, l'ultimo film dei Marvel Studios Thor Love & Thunder ha appena ottenuto una data d'uscita anche per le edizioni home-video digitale e fisiche, in bluray e bluray 4K.

Come potete vedere dal nuovo trailer per la versione casalinga di Thor 4, che promette 'più amore' e 'più tuoni', il film scritto e diretto da Taika Waititi sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio in versione digitale a partire dall'8 settembre prossimo, vale a dire in contemporanea all'esordio sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, mentre per le edizioni fisiche i fan dovranno aspettare il 27 settembre: al momento non è chiaro se e di quanto le date di uscita per il mercato italiano differiranno rispetto a quelle USA, quindi se non vedete l'ora di poter aggiungere il quarto cinecomix con protagonista Chris Hemsworth alla vostra collezione rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

In un comunicato stampa ricevuto dai colleghi d'oltreoceano, inoltre, la Disney ha anticipato che la versione per l'home entertainment di Thor: Love and Thunder includerà anche numerose funzionalità bonus, tra le quali cui scene eliminate, una gag reel e un commento audio di Taika Waititi: pochi i dettagli relativi alle scene inedite, ma tra i personaggi che saranno inclusi nel materiale bonus i fan possono aspettarsi ovviamente i due Thor, Valchiria e Korg, i Guardiani della Galassia e Zeus, nonché volti inediti mai visti sul grande schermo: del resto è stato confermato che il primo montaggio di Thor Love & Thunder durava quattro ore, dunque la mole di materiale scartato rimasto in cabina di montaggio dev'essere notevole.

Che cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti! Per altre letture, vi segnaliamo il possibile nuovo progetto Marvel dedicato agli dei greci anticipato da Taika Waititi.